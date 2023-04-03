Эти семь привычек ухудшают результаты ваших занятий спортом

В фитнесе тоже бывают вредные привычки. Они могут «убивать» ваш прогресс в спорте.

Пропуск углеводов. При регулярных тренировках тело будет требовать углеводы. К тому же они являются основным источником энергии для организма. Поэтому после тренировки их нужно употреблять.

Слишком много кардио. Это направление тренировок важно, но оно не должно быть основным или единственным. Главное - соблюсти баланс в разновидностях физической активности. Большинству людей, которые стремятся держать себя в форме, нужно сделать приоритетом наращивание мышечной массы. А из-за слишком большого количества кардио это невозможно.