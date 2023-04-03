Эти семь привычек ухудшают результаты ваших занятий спортом

Эти семь привычек ухудшают результаты ваших занятий спортомВремя от времени полезно пересматривать свой режим дня
Эксперт по фитнесу рассказала, от каких спортивных привычек стоит отказаться, чтобы тренировки были эффективнее.
Фото: Georgia Southern University
В фитнесе тоже бывают вредные привычки. Они могут «убивать» ваш прогресс в спорте.
Пропуск углеводов. При регулярных тренировках тело будет требовать углеводы. К тому же они являются основным источником энергии для организма. Поэтому после тренировки их нужно употреблять.
Слишком много кардио. Это направление тренировок важно, но оно не должно быть основным или единственным. Главное - соблюсти баланс в разновидностях физической активности. Большинству людей, которые стремятся держать себя в форме, нужно сделать приоритетом наращивание мышечной массы. А из-за слишком большого количества кардио это невозможно.
Непоследовательность. Это одна из худших привычек, которая сводит на нет ваш прогресс в фитнесе. Из-за непоследовательности увеличивается вероятность утомления, возникновения травм. Каким бы ни был режим тренировок, его нужно соблюдать длительное время, чтобы увидеть результаты.
Мало сна. Для восстановления телу нужно достаточное количество сна. Особое внимание нужно обратить на сон до и после тренировок.
Отказ от использования свободных весов. Чтобы получить наилучшие результаты, нужно в значительную часть тренировок включать свободные веса. То есть гантели, гири, штанги. Это увеличит вашу силу, улучшит координацию.
Только изолирующие упражнения. Такие упражнения включают сгибание рук, разгибание ног. В действительности большая часть упражнений должна содержать сложные движения вроде подтягиваний, приседаний. Комплексные упражнения к тому же сжигают больше калорий.
Пропуск дней отдыха. Каждую неделю обязательно нужно выделять полные выходные дни на отдых. Как минимум это должны быть два дня отдыха подряд.
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