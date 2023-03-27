Эти семь шагов помогут вам оставаться в форме без занятий спортом

Да, так тоже можно

Иногда просто не хочется идти в зал, чтобы поддерживать себя в форме. К частью, это не единственный способ улучшить своё здоровье в целом. Карисса Фернандес, тренер по здоровому образу жизни и мастер-инструктор по пилатесу в Club Pilates, перечислила семь простых способов оставаться здоровым без спорта.