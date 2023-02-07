Эти семь советов помогут вам сбросить несколько килограммов

Специалисты в области питания поделились своими секретами успешного похудения на 4,5-5 кг. Вам нужно лишь немного изменить повседневные привычки.

Увеличьте количество потребляемого белка. Данные The Nutrition Twins® показывают, что белок является лучшим веществом, если вы хотите долгое время оставаться сытым и избежать переедания. Кроме того, благодаря белку поддерживается стабильный уровень сахара в крови, поэтому вы не страдаете от резких скачков и спадов энергии. Старайтесь есть минимум 20 г белка за один приём пищи.

Перелейте растительное масло в бутылку с распылителем. Это позволит вам избежать лишних калорий. Так, в каждой столовой ложке масла содержится 120 дополнительных калорий.

С утра делайте зарядку. И лучше делать это сразу же после пробуждения: так вы точно не станете откладывать тренировку в течение дня.