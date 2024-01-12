Эти семь вещей вы обязательно должны знать о выгорании на работе

Квентин Дюран-Моро, доцент кафедры медицины труда в Университете Альберты, говорит, что выгорание - это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте. Он имеет три признака: чувство истощения, сильное дистанцирование (отгораживание) от работы и снижение значимости личных достижений на работе. При этом большинство случаев выгорания соответствуют диагностическим критериям депрессии.

Вторая вещь, которую нужно знать, — это причины выгорания. Основная причина - чрезмерная продолжительность рабочего времени. Исследования ВОЗ и Международной организации труда показывают, что работа более 55 часов в неделю увеличивает риск смерти от сердечного приступа на 17% и от инсульта на 35%. Также длинный рабочий день может способствовать увеличению потребления алкоголя.

Выгорание - это не норма, и оно может быть серьёзным. Это третье, что нужно понимать. Например, из-за выгорания у человека могут возникнуть проблемы в семье.