Эти семь здоровых привычек снизят риск развития деменции

В новом исследовании участвовали 13 720 женщин. Их средний возраст на момент начала исследования был 54 года. Спустя 20 лет у 1771 человека (то есть у 13%) развилась деменция.

Риск развития старческого слабоумия у каждого участника снижался на 6% при повышении общей оценки на 1 балл (чем больше баллов, тем больше факторов соблюдались участниками).

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