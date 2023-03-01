Фитнес и здоровье
11:39, 01 марта 2023
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Эти семь здоровых привычек снизят риск развития деменции

И это доказано наукой

В ходе нового исследования, в котором в течение 20 лет принимали участие женщины, выяснилось, что всего семь привычек помогают снизить вероятность развития у человека старческого слабоумия.

Эти семь здоровых привычек снизят риск развития деменции

Фото: Shaker Place

Существуют семь факторов здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы. Известны эти факторы также как «7 простых правил жизни». Среди них выделяют физическую активность, правильное питание, поддержание здорового веса, отказ от курения, поддержание в норме кровяного давления, контроль уровня холестерина, низкий уровень сахара в крови.

Эти семь здоровых привычек снизят риск развития деменции

Unsplash

В новом исследовании участвовали 13 720 женщин. Их средний возраст на момент начала исследования был 54 года. Спустя 20 лет у 1771 человека (то есть у 13%) развилась деменция.

Риск развития старческого слабоумия у каждого участника снижался на 6% при повышении общей оценки на 1 балл (чем больше баллов, тем больше факторов соблюдались участниками).

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