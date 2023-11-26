Эти шесть факторов влияют на количество калорий, которые вы сжигаете

На то, насколько медленно или быстро вы сжигаете калории, влияют разные факторы. И вот шесть из них, которые играют в этом процессе наибольшую роль.

Вес тела. Как правило, чем больше у вас вес, тем больше калорий вы сжигаете за тренировку. Одно исследование показало, что до 43% различий в общем сжигании калорий между людьми можно объяснить тем, что внутренние органы у них разного размера. Это одна из множества причин, почему так сложно худеть. Кроме того, когда вы теряете вес, из-за гормонов вы начинаете сильнее ощущать голод.

Мышечная масса. Те, у кого её больше, будут сжигать больше калорий, чем люди, которые весят столько же, но имеют меньше мышц. Если хотите ускорить сжигание калорий, подумайте о силовых тренировках.

Пол. Во время тренировок и в состоянии покоя мужчины, как правило, сжигают больше калорий по сравнению с женщинами. Связано это с тем, что мужчины обычно крупнее женщин, имеют больше мышечной массы. Кроме того, женщины генетически предрасположены откладывать больше жира для поддержки выработки гормонов и для деторождения. Американский совет по физическим упражнениям (ACE) утверждает, что мужчинам для поддержания жизни нужно хотя бы 2-5% жира в организме, а женщинам - как минимум 10-13%.