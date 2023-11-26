Эти шесть факторов влияют на количество калорий, которые вы сжигаете

Эти шесть факторов влияют на количество калорий, которые вы сжигаетеИ не все из них вы можете контролировать
Возможно, вы уже заметили, что в целом мужчины сжигают больше калорий, чем женщины. Но задумывались ли вы, почему разные люди во время одной и той же тренировки избавляются от жира с разной скоростью?
На то, насколько медленно или быстро вы сжигаете калории, влияют разные факторы. И вот шесть из них, которые играют в этом процессе наибольшую роль.
Вес тела. Как правило, чем больше у вас вес, тем больше калорий вы сжигаете за тренировку. Одно исследование показало, что до 43% различий в общем сжигании калорий между людьми можно объяснить тем, что внутренние органы у них разного размера. Это одна из множества причин, почему так сложно худеть. Кроме того, когда вы теряете вес, из-за гормонов вы начинаете сильнее ощущать голод.
Мышечная масса. Те, у кого её больше, будут сжигать больше калорий, чем люди, которые весят столько же, но имеют меньше мышц. Если хотите ускорить сжигание калорий, подумайте о силовых тренировках.
Пол. Во время тренировок и в состоянии покоя мужчины, как правило, сжигают больше калорий по сравнению с женщинами. Связано это с тем, что мужчины обычно крупнее женщин, имеют больше мышечной массы. Кроме того, женщины генетически предрасположены откладывать больше жира для поддержки выработки гормонов и для деторождения. Американский совет по физическим упражнениям (ACE) утверждает, что мужчинам для поддержания жизни нужно хотя бы 2-5% жира в организме, а женщинам - как минимум 10-13%.
Возраст. С возрастом все мы начинаем терять мышечную массу. После 30 лет за каждые 10 лет мы утрачиваем 3-5% мышц. Также из-за этого снижается скорость обмена веществ. В ходе одного исследования 2021 года также выяснилось, что скорость метаболизма скорее выходит на плато в возрасте от 20 до 60 лет, а потом уже начинает снижаться.
Уровень физической подготовки. Чем больше вы выполняете определённую тренировку, тем проще она вам кажется. Из-за того, что тело адаптируется к нагрузке, при одних и тех же упражнениях вы будете со временем сжигать меньше калорий.
Интенсивность тренировок. Те, кто занимается высокоинтенсивными упражнениями, сжечь в два раза больше калорий, чем тот, кто делает упражнения низкой интенсивности, за одно и то же время. Одно исследование показало, что взрослые, прошедшие 1 милю, сожгли около 89 ккал, а те, кто пробежал это же расстояние, - около 113 ккал.
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