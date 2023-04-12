Эти шесть пищевых добавок помогут вам уснуть

Грибы рейши. Чаще всего их принимают в виде добавки. Известно, что эти грибы успокаивают ум, снимают стрессовое напряжение, улучшают сон. Лимонник. Его приобрести можно в виде таблеток или порошка. Отличается эта ягода способностью повысить у человека устойчивость к стрессу. Витамин В6. Этот витамин поддерживает нормальную работу нервной системы и способствует здоровому сну. Благодаря приёму этого витамина увеличивается выработка гормона сна.

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