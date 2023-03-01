Эти шесть признаков во рту говорят о высоком риске развития болезней сердца

Согласно имеющимся научным данным, существует связь между болезнями дёсен и здоровьем сердца. Бактерии ротовой полости могут проникать в отдалённые участки тела через кровоток. А если эти бактерии достигнут сердца, то они могут вызвать воспаление в уязвимых местах. В результате может возникнуть эндокардит.

Среди шести симптомов заболевания дёсен, на которые нужно обращать внимание, выделяют следующие. Насторожить вас должны опухшие, красные или болезненные на ощупь дёсны, кровоточивость дёсен во время чистки зубов или при использовании зубной нити, гнойные выделения из дёсен, неприятный привкус во рту или запах изо рта, отступающая линия дёсен, если дёсны отходят от зубов или зубы становятся шаткими.

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