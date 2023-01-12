Эти шесть продуктов, помогут не набрать вес во время стресса

Во время стресса в организме человека выделяется гормон кортизол. Научные исследования показывают, что часто повышенный уровень кортизола связан с абдоминальным ожирением.

Одна из причин, по которой кортизол может способствовать увеличению веса, заключается в том, что он повышает уровень сахара в крови. Существуют научные доказательства, что этот гормон также усиливает аппетит, а это повышает риск переедания. Кроме того, кортизол оказывает влияние на расход энергии и на обмен веществ.

Вот какие продукты помогут уменьшить влияние кортизола на ваш организм.