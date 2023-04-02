Эти шесть продуктов помогут при похмелье

Эти шесть продуктов помогут при похмельеВозьмите их на заметку
Если вы знаете, что вечером пойдёте развлекаться и будете пить алкоголь, то постарайтесь запастись на утро следующими продуктами.
Фото: NIH
Существует шесть продуктов, которые точно избавят вас от симптомов похмелья.
Хурма. Благодаря дубильным веществам, которые входят в состав хурмы, можно способствовать распаду ацетальдегида и вывести его из организма. А именно из-за этого вещества (точнее, из-за его нахождения в организме) возникает похмелье.
Грейпфрут. В этом фрукте содержится витамин С (причём его больше, чем в остальных фруктах). И он вызывает распад ацетальдегида, связанного с появлением симптомов похмелья. А ещё нарингенин, из-за которого у грейпфрута горький привкус, способствует выделению желчи и расщеплению спиртного. Рекомендуется есть грейпфрут в сыром виде, однако вы также можете заменить его 100-процентным соком.
Корбикуловые. Ацетальдегид расщепляется при помощи вещества орнитина, который содержится в этих продуктах. Помимо этого, выделение желчи стимулируется за счёт таурина.
Помидоры. Есть мнение, что различные вещества, входящие в состав помидоров, способствуют расщеплению алкоголя. Кроме того, в них есть лимонная кислота, которая успокаивает печень.
Умэбоси (маринованные сливы). Они восполнят баланс воды в организме и благодаря лимонной кислоте восстановят желудочно-кишечный тракт.
Мёд. Помогает расщеплять ацетальдегид здесь фруктоза, которая входит в состав мёда. Распаду этого элемента способствует и витамин С в лимоне (на случай, если вы решите выпить напиток с лимоном и мёдом).
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