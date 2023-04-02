Эти шесть продуктов помогут при похмелье

Хурма . Благодаря дубильным веществам, которые входят в состав хурмы, можно способствовать распаду ацетальдегида и вывести его из организма. А именно из-за этого вещества (точнее, из-за его нахождения в организме) возникает похмелье.

Грейпфрут. В этом фрукте содержится витамин С (причём его больше, чем в остальных фруктах). И он вызывает распад ацетальдегида, связанного с появлением симптомов похмелья. А ещё нарингенин, из-за которого у грейпфрута горький привкус, способствует выделению желчи и расщеплению спиртного. Рекомендуется есть грейпфрут в сыром виде, однако вы также можете заменить его 100-процентным соком.