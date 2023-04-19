Эти спортивные привычки разрушают ваши колени после 50 лет

Как отмечает Harvard Health Publishing, каждый шаг оказывает давление на ваши колени. С годами мышцы и связки у человека ослабевают, а хрящи - повреждаются. Ещё выше риск ухудшения здоровья у вас при избыточном весе или остеоартрите.

На состояние коленей могут влиять множество факторов. И вот какие привычки считаются особенно вредными.

Выполнение силовых упражнений. Такие тренировки эффективны, если вы хотите похудеть и улучшить состояние костей. С другой стороны, они могут оказывать излишнее давление на ваши связки, суставы, сухожилия. Перед тем как начинать делать подобные упражнения, проконсультируйтесь с врачом.

Занятия спортом на бетоне. Специалисты предупреждают, что бетонная поверхность не обеспечивает амортизацию бёдер, ступней, нижней части спины или коленей, и это может привести к травме. То есть со временем ваши суставы будут просто изнашиваться. Вместо таких занятий спортом лучше включите в распорядок дня кардиотренировки.