Эти спортивные привычки разрушают ваши колени после 50 лет

Эти спортивные привычки разрушают ваши колени после 50 летПроверьте, нет ли у вас какой-то из них
К сожалению, без работы над коленями вы не сможете поддерживать активный образ жизни. И после 50 лет это становится особенно актуально.
Как отмечает Harvard Health Publishing, каждый шаг оказывает давление на ваши колени. С годами мышцы и связки у человека ослабевают, а хрящи - повреждаются. Ещё выше риск ухудшения здоровья у вас при избыточном весе или остеоартрите.
На состояние коленей могут влиять множество факторов. И вот какие привычки считаются особенно вредными.
Выполнение силовых упражнений. Такие тренировки эффективны, если вы хотите похудеть и улучшить состояние костей. С другой стороны, они могут оказывать излишнее давление на ваши связки, суставы, сухожилия. Перед тем как начинать делать подобные упражнения, проконсультируйтесь с врачом.
Занятия спортом на бетоне. Специалисты предупреждают, что бетонная поверхность не обеспечивает амортизацию бёдер, ступней, нижней части спины или коленей, и это может привести к травме. То есть со временем ваши суставы будут просто изнашиваться. Вместо таких занятий спортом лучше включите в распорядок дня кардиотренировки.
Предпочтение модной обуви - функциональной. Согласно данным Noyes Knee Institute, плохая обувь может повредить ваши колени. Вы можете столкнуться со смещением, растяжением сухожилий, нестабильности нижней части тела и пр. При покупке обуви ищите стельки с необходимой поддержкой свода стопы. А ещё важно включить в ежедневную рутину пилатес.
Больше сидеть, чем двигаться. Упражнения играют важную роль в поддержании здоровья и подвижности суставов. И для начала подойдут упражнения низкой интенсивности.
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