Эти способы помогут узнать, распространяются ли на другие части тела раковые клетки в вашем организме

Метастатический рак лечить сложнее, чем другие виды рака. Объясняется это тем, что в данном случае заражённые клетки уже распространяются по всему организму и от них уже сложнее избавиться. При этом метастатические клетки могут даже в течение многих лет оставаться неактивными, а потом снова начать расти.

Распространяться на другие части тела и становиться метастатическими могут не все разновидности рака. Но среди тех, которые способны на это, выделяют рак лёгких, простаты, молочной железы, толстой кишки и пр.