Эти способы помогут узнать, распространяются ли на другие части тела раковые клетки в вашем организме

Эти способы помогут узнать, распространяются ли на другие части тела раковые клетки в вашем организмеПодобное состояние называется метастатическим раком
При метастатическом раке заражённые клетки распространяются за пределы первичного очага. Они могут перемещаться через лимфатическую систему или через кровоток и образовывать новые опухоли в других частях тела.
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Метастатический рак лечить сложнее, чем другие виды рака. Объясняется это тем, что в данном случае заражённые клетки уже распространяются по всему организму и от них уже сложнее избавиться. При этом метастатические клетки могут даже в течение многих лет оставаться неактивными, а потом снова начать расти.
Распространяться на другие части тела и становиться метастатическими могут не все разновидности рака. Но среди тех, которые способны на это, выделяют рак лёгких, простаты, молочной железы, толстой кишки и пр.
Существуют также общие признаки метастатического рака. Они включают боль и переломы костей (когда рак распространился на кость), судороги, головокружение или головную боль (когда рак распространился на мозг), одышку (когда рак перешёл на лёгкие), вздутие живота или желтуху (когда рак распространился на печень).
Узнать о том, распространяется ли рак на другие части тела, можно при медицинском осмотре, сдаче анализов, прохождении МРТ и др.
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