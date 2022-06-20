Эти три продукта вредно хранить в холодильнике

Научные данные показывают, что некоторые овощи вредно хранить в холодильнике. Всё дело в том, что низкие температуры сокращают время, в течение которого их можно употребить. Колледж сельскохозяйственных и экологических наук отмечает, что огурцы могут сильно испортиться, если будут лежать в холодном месте (где температура ниже 10°C) дольше трёх суток. В частности, они станут водянистыми, быстрее начнут гнить, на них может появиться точечная коррозия.

Специалисты советуют помещать огурцы в прохладное место вдали от прямых солнечных лучей. То есть лучше их хранить в шкафу.

Кроме того, эксперты Food52 рекомендуют не класть огурцы рядом с такими продуктами, как авокадо, дыни, помидоры.

Другим овощем, который нужно хранить при комнатной температуре, является помидор. Как и огурцы, их лучше всего помещать в прохладное место, но важно, чтобы оно было затемнённым.

По словам представителей The Neff Kitchen, из-за охлаждения у помидоров может измениться вкус, текстура, аромат. Вместе с тем в холодильнике помидоры могут сохранять свежий вид на неделю дольше.