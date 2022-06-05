Эти три вещества приведут к раку лёгких

Чтобы предупредить развитие рака, можно отказаться от курения и уменьшить потребление продуктов из переработанного мяса. Но это ещё не всё. Как обнаружили учёные, даже некоторые пищевые добавки могут быть опасными для здоровья и вызвать онкологическое заболевание.

В рамках исследования специалисты изучили, как приём витамина А, ретинола, лютеина, бета-каротина, ликопина связан с раком лёгких. Помимо этого, они взяли данные из другого исследования - VITamins And Lifestyle, а затем сравнили информацию об этих участниках с информацией в базе данных больных раком Surveillance, Epidemiology, and End Results.