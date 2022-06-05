Эти три вещества приведут к раку лёгких

Эти три вещества приведут к раку лёгкихТакой вывод сделали учёные
Чтобы предупредить развитие рака, можно отказаться от курения и уменьшить потребление продуктов из переработанного мяса. Но это ещё не всё. Как обнаружили учёные, даже некоторые пищевые добавки могут быть опасными для здоровья и вызвать онкологическое заболевание.
В рамках исследования специалисты изучили, как приём витамина А, ретинола, лютеина, бета-каротина, ликопина связан с раком лёгких. Помимо этого, они взяли данные из другого исследования - VITamins And Lifestyle, а затем сравнили информацию об этих участниках с информацией в базе данных больных раком Surveillance, Epidemiology, and End Results.
Оказалось, что значительно повышает риск появления рака лёгких длительный приём нескольких добавок. Это лютеин, бета-каротин, ретинол. Вместе с тем особой разницы между курящими и некурящими, женщинами и мужчинами в этом плане не было.
Кроме того, Cancer Research UK отмечает, что на самом деле доказательств того, что пищевые добавки могут предотвратить рак, не существует. Более того, ряд исследований демонстрирует, что подобные добавки способны повысить риск развития онкологических заболеваний.
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