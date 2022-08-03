Эти утренние привычки замедлят ваш обмен веществ и помешают похудеть

Утро с углеводов. Это также может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. После того как уровень глюкозы снизится, вам снова захочется сладкого, а затем вы целый день будете ощущать себя как на американских горках. Вместо употребления исключительно углеводов добавьте к блюду на завтрак белок. Это позволит вам дольше чувствовать себя сытым и ускорить сжигание лишних килограммов.

«Лёгкий» завтрак. Для ускорения обмена веществ нужно наоборот есть в начале дня плотно. Кроме того, исследования демонстрируют, что те, кто утро начинает с продуктов с большим количеством белка и клетчатки, вечером едят меньше.