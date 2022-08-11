Эти виды досуга снизят риск деменции

Все активности делились на умственные, физические и социальные. Интеллектуальные виды деятельности включали в себя чтение или письмо для удовольствия, просмотр ТВ, прослушивание радио, прохождение игр, игру на музыкальных инструментах, работу за компьютером, изготовление поделок. У людей, которые этим занимались, риск развития старческого слабоумия был ниже на 23 процента.

Среди видов деятельности, связанных с физической активностью, были: бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде, занятия на тренажёрах, спортивные тренировки, танцы, йога. У тех, кто участвовал в этих видах деятельности, вероятность возникновения деменции снижалась на 17 процентов.

Общественная деятельность включает занятия, связанные в основном с общением с другими людьми. Например, это волонтёрство, посещение религиозных мероприятий и т.п. Учёные выяснили, что социальные виды деятельности снижали риск деменции на 7 процентов.

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