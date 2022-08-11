Эти виды досуга снизят риск деменции

Эти виды досуга снизят риск деменцииИх перечислили учёные
Недавно специалисты проанализировали 38 исследований, в которых приняли участие более двух миллионов человек по всему миру. У всех этих людей к моменту начала экспериментов не было деменции. Наблюдали за участниками эксперты на протяжении как минимум трёх лет.
В период наблюдения у 74 700 человек возникла деменция. С учётом всех факторов оказалось, что у людей, которые в свободное время занимались каким-либо видом деятельности, вероятность развития деменции была на 17 процентов ниже.
Все активности делились на умственные, физические и социальные. Интеллектуальные виды деятельности включали в себя чтение или письмо для удовольствия, просмотр ТВ, прослушивание радио, прохождение игр, игру на музыкальных инструментах, работу за компьютером, изготовление поделок. У людей, которые этим занимались, риск развития старческого слабоумия был ниже на 23 процента.
Среди видов деятельности, связанных с физической активностью, были: бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде, занятия на тренажёрах, спортивные тренировки, танцы, йога. У тех, кто участвовал в этих видах деятельности, вероятность возникновения деменции снижалась на 17 процентов.
Общественная деятельность включает занятия, связанные в основном с общением с другими людьми. Например, это волонтёрство, посещение религиозных мероприятий и т.п. Учёные выяснили, что социальные виды деятельности снижали риск деменции на 7 процентов.
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