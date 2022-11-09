Эти виды физической активности помогут вам оставаться здоровыми в любом возрасте

Упражнения, которые выполняются с низкой ударной нагрузкой, - это хороший способ увеличить пульс и оставаться активным, не подвергая сильным нагрузкам тело. Поэтому подобные упражнения подходят для людей, страдающих артритом, различными болями, имеющих проблемы с подвижностью суставов.

Есть четыре разновидности упражнений с низкой ударной нагрузкой. Они связаны с развитием силы, выносливости, равновесия, гибкости.

Например, это может быть ходьба. По словам экспертов, это может быть лучшим выбором для пожилых. Ходьба не только снизит риск развития хронических болезней, но и будет очень полезна для вашего психического здоровья, так как гулять вы будете на свежем воздухе.

Ещё один вариант физической активности - плавание. Подойдёт особенно тем, у кого болят суставы или спина. И плавание, и водная аэробика помогут похудеть и находиться в тонусе.