Эти виды физической активности помогут вам оставаться здоровыми в любом возрасте

Эти виды физической активности помогут вам оставаться здоровыми в любом возрастеДаже в старости
Очень важно с возрастом выработать здоровые привычки и сделать физические упражнения приоритетом. Причём начать заниматься спортом никогда не поздно. К тому же существуют различные полезные виды активности, к которым легко приобщиться в любом возрасте.
Упражнения, которые выполняются с низкой ударной нагрузкой, - это хороший способ увеличить пульс и оставаться активным, не подвергая сильным нагрузкам тело. Поэтому подобные упражнения подходят для людей, страдающих артритом, различными болями, имеющих проблемы с подвижностью суставов.
Есть четыре разновидности упражнений с низкой ударной нагрузкой. Они связаны с развитием силы, выносливости, равновесия, гибкости.
Например, это может быть ходьба. По словам экспертов, это может быть лучшим выбором для пожилых. Ходьба не только снизит риск развития хронических болезней, но и будет очень полезна для вашего психического здоровья, так как гулять вы будете на свежем воздухе.
Ещё один вариант физической активности - плавание. Подойдёт особенно тем, у кого болят суставы или спина. И плавание, и водная аэробика помогут похудеть и находиться в тонусе.
При помощи йоги вы разовьёте гибкость, равновесие, силу. Кроме того, она улучшает состояние мышц, которые важны для координации. Это позволяет снизить вероятность падения.
Благодаря силовым тренировкам вы сможете увеличить общую силу мышц. Поможет в этом использование гантелей с небольшим весом или эспандеров.
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