Эти виды зелени укрепят ваше здоровье

Петрушка. Благодаря небольшому пучку этого растения вы получите суточную дозу витамина С. Отличается петрушка также мочегонным эффектом, поэтому её рекомендуют употреблять тем, кто страдает повышенным давлением.

Укроп. В этой зелени много витамина А (для здоровья кожи и зрения), витаминов группы В (улучшают состояние волос и кожи, помогают укрепить нервную систему, полезны при плохом настроении, бессоннице), витамина С (обеспечивает защиту от инфекций). Приносит пользу укроп тем, у кого высокое давление.

Лук. Из овощей в нём больше всего цинка. Если вам будет не хватать этого вещества, у вас начнут выпадать волосы, ногти станут ломкими, вы можете начать чаще болеть, можете страдать от аллергии.