Эти виды зелени укрепят ваше здоровье

Эти виды зелени укрепят ваше здоровьеВключите их в свою диету
Благодаря зелени можно из самого простого блюда сделать кулинарный шедевр. Кроме того, свежая зелень - это простой способ получить витамины и микроэлементы.
Петрушка. Благодаря небольшому пучку этого растения вы получите суточную дозу витамина С. Отличается петрушка также мочегонным эффектом, поэтому её рекомендуют употреблять тем, кто страдает повышенным давлением.
Укроп. В этой зелени много витамина А (для здоровья кожи и зрения), витаминов группы В (улучшают состояние волос и кожи, помогают укрепить нервную систему, полезны при плохом настроении, бессоннице), витамина С (обеспечивает защиту от инфекций). Приносит пользу укроп тем, у кого высокое давление.
Лук. Из овощей в нём больше всего цинка. Если вам будет не хватать этого вещества, у вас начнут выпадать волосы, ногти станут ломкими, вы можете начать чаще болеть, можете страдать от аллергии.
Зелёный лук. Особенно полезен он для тех, у кого ослаблен организм и у кого есть проблемы с сердцем. Благодаря фосфору и кальцию зелёный лук также укрепляет иммунную систему. Известно, что помогает он и при выпадении волос.
Салат. В нём больше всего витамина Е. Этот витамин препятствует образованию морщин, делает кожу более гладкой, волосы - более густыми, укрепляет сосуды. Также в листьях салата есть витамины группы В, витамин С, калий, кальций, магний, йод, фосфор. Полезен он за счёт небольшого содержания калорий и за счёт клетчатки и для тех, кто хочет сбросить вес.
Кинза. Богата эта зелень витаминами группы В, аскорбиновой кислотой, каротином. Поможет она тем, у кого плохой аппетит, нарушения сна, депрессия, проблемы с засыпанием.
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