Эти витамины дадут вам энергию и продуктивность

Витамин С. Значение этого витамина для мозга связано с уровнем миелина. Чем его меньше, тем выше риск развития болезни Альцгеймера. Одно исследование показало, что эффективен именно заблаговременный приём этого витамина.

Витамин D. Он поможет снизить окислительный стресс и замедлить старение. А вместе с ним - и когнитивный спад. Также чем длиннее курс приёма этого витамина, тем больше положительных эффектов получает человек.

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