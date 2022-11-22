Фитнес и здоровье
17:32, 22 ноября 2022
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Эти витамины укрепят кожу, волосы и ногти

Обратите на них внимание, если заботитесь о внешнем виде

Для здоровья волос, ногтей и кожи не обязательно тратить деньги на дорогую косметику и уходовые средства. Нужно просто правильно подобрать витаминный комплекс. И вот какие витамины вам в этом помогут.

Эти витамины укрепят кожу, волосы и ногти

На недостаток витаминов в организме указывает ряд признаков. Это тусклые волосы, склонные к выпадению и сечению, ломкие ногти, судороги в руках и ногах, частые воспаления и сыпи на коже, изменение цвета ногтей, отсутствие аппетита, чересчур бледная кожа, вялость, быстрая утомляемость, слабость.

На внешний вид больше всего влияют несколько витаминов. Среди них - витамин А, С, Е. Данные вещества, кроме того, играют роль антиоксидантов. То есть помогают стареть медленнее и защищают организм от вредного воздействия внешних факторов.

Эти витамины укрепят кожу, волосы и ногти

Если у вас плохие волосы или ногти, то вам может особенно помочь витамин В7 (биотин). Справиться с акне позволяет комплекс витаминов группы В, а если вы страдаете от сухости кожи, то эффективными окажутся йод, витаминные комплексы (витамины С, D).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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