Эти витамины укрепят кожу, волосы и ногти

На недостаток витаминов в организме указывает ряд признаков. Это тусклые волосы, склонные к выпадению и сечению, ломкие ногти, судороги в руках и ногах, частые воспаления и сыпи на коже, изменение цвета ногтей, отсутствие аппетита, чересчур бледная кожа, вялость, быстрая утомляемость, слабость.

На внешний вид больше всего влияют несколько витаминов. Среди них - витамин А, С, Е. Данные вещества, кроме того, играют роль антиоксидантов. То есть помогают стареть медленнее и защищают организм от вредного воздействия внешних факторов.