Эти восемь натуральных продуктов избавят вас от головной боли

Благодаря правильному питанию вы сможете устранить дисбаланс в организме. В результате пройдут и головные боли.

Вот какие продукты помогут избавиться от головной боли и мигрени.

Бананы. Они быстро дадут вам энергию, обеспечат организм магнием, который благотворно влияет на тех, кто страдает головными болями. Также на 74% банан состоит из воды.

Семечки. Много магния содержится в семенах льна, тыквы, чиа.

Травяные чаи. За счёт чая вы сможете привести в норму баланс жидкости в организме. Известно также, что мята может снимать напряжение в носовых пазухах, то есть ослаблять синусовую головную боль.

Шоколад. При головной боли постарайтесь употреблять больше шоколада. К тому же в нём много магния.