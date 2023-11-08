Эти восемь шагов замедлят процесс старения на шесть лет

Научный анализ, представленный на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2023 году в Филадельфии, был основан на данных более чем 6500 взрослых. Средний возраст участников равнялся 47 годам.

Учёные заявили, что люди, имеющие здоровую сердечно-сосудистую систему, были примерно на шесть моложе биологически. То есть их тело было на шесть лет моложе их хронологического возраста (возраста «по паспорту»).