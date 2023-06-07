Эти восемь упражнений уберут жир на животе. И вам не надо для этого ходить в зал

Эти восемь упражнений уберут жир на животе. И вам не надо для этого ходить в залДобавьте их в свою ежедневную тренировку
Избавиться от жира на животе может быть сложнее всего. Но есть упражнения, которые вам облегчат задачу. И вы можете их выполнять прямо дома.
Существует несколько видов упражнений, которые помогут вам сжечь жир в области живота. Причём для этого не придётся идти в тренажёрный зал.
Планка. Это отличный способ задействовать всё тело. В том числе поперечную мышцу живота, которая находится под прямой мышцей живота.
Велосипедные скручивания. Такие скручивания хорошо воздействуют как на верхнюю, так и на нижнюю часть брюшного пресса. А ещё на косые мышцы живота. Примите положение лёжа на спине с руками за головой и с согнутыми коленями. Подтяните одно колено к груди, отрывая лопатки от земли, и повернитесь, чтобы коснуться противоположным локтем этого колена. Вернитесь в исходное положение и повторите всё с другим локтем и коленом.
Выпады. Это отличное упражнение для нижней части тела, которое задействует кор для стабильности.
«Альпинист». Это упражнение увеличит частоту сердечных сокращений, что позволит ускорить сжигание жира. Также оно нацелено на нижнюю часть пресса. Начните с положения планки для отжиманий. Далее, удерживая корпус в напряжённом положении, а спину - ровной, подтяните правое колено к груди. Верните правую ногу в исходное положение и повторите всё с левой ногой.
Приседания. Это комплексное упражнение для нижней части тела. Оно помогает также повысить силу и общую стабильность. При приседании не отрывайте пятки от земли.
Русские скручивания. Это упражнение позволит поработать над всем корпусом и над косыми мышцами живота. Для выполнения данного упражнения сядьте на пол, согнув колени. Отклонитесь назад на несколько сантиметров, сохраняя спину прямой. Переплетите руки перед собой, поверните туловище вправо, а затем влево, чтобы завершить одно повторение.
Прыжки. В частности, прыжки с подниманием рук над головой. Такие прыжки быстро увеличат пульс, что поможет сжечь калории и жир.
Отжимания. Это эффективное упражнение с собственным весом, которое задействует мышцы кора и мышцы верхней части тела.
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