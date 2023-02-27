Эти ягоды защитят вас от простуды и гриппа

Эти ягоды защитят вас от простуды и гриппаПопробуйте их использовать в лечении
В зимнее время довольно сложно избежать гриппа и простуды. К счастью, есть природные средства, которые снизят риск заражения этими заболеваниями.
Фото: Everyday Health
Научные исследования показали, что ягоды бузины могут помочь при простуде или гриппе. Считается, что они обладают восстанавливающими свойствами.
Правда, есть в сыром виде ягоды бузины нельзя. Всё дело в том, что в их состав входит одно токсическое вещество. Оно может вызвать рвоту, тошноту или диарею. Перед употреблением ягоды бузины нужно приготовить.
Harvard Health Publishing
В одном исследовании, опубликованном в Журнале международных медицинских исследований в 2004 году, отмечается, что длительность гриппа можно сократить на четыре дня при употреблении сиропа бузины. Кроме того, в научной работе, которая была опубликована в Complementary Therapies in Medicine в 2019 году, говорится, что ягоды бузины способны облегчить симптомы, связанные с верхними дыхательными путями, при гриппе.
Организм может получать ягоды бузины в виде добавок, соков, чаёв, джемов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.