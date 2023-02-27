Эти ягоды защитят вас от простуды и гриппа

Научные исследования показали, что ягоды бузины могут помочь при простуде или гриппе. Считается, что они обладают восстанавливающими свойствами.

Правда, есть в сыром виде ягоды бузины нельзя. Всё дело в том, что в их состав входит одно токсическое вещество. Оно может вызвать рвоту, тошноту или диарею. Перед употреблением ягоды бузины нужно приготовить.