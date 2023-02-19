Это химическое вещество может навредить печени. И его используют для создания пластика

Это химическое вещество может навредить печени. И его используют для создания пластикаРечь идёт о винилхлориде
С рельсов в США сошли несколько поездов, в вагонах которых было вещество винилхлорид. Известно, что это вещество может навредить здоровью: точнее, печени.
Фото: Metropolis
В ходе научных исследований выяснилось, что винилхлорид может вызвать рак печени. Кроме того, из-за него возникает TASH, то есть связанный с токсикантами стеатогепатит. При TASH у человека могут развиться те же симптомы, что и у людей с циррозом печени из-за алкоголя или ожирения. То есть воспаление, рубцевание печени, накопление жира в ней. Но для этого нужен довольно высокий уровень воздействия.
Винилхлорид применяют для создания ПВХ - твёрдого пластика, который добавляют к трубам, некоторым упаковкам, покрытиям, проводам. Риск для здоровья этого вещества обнаружили в 1970-х годах, когда у нескольких рабочих завода BF Goodrich появился очень редкий вид опухоли - ангиосаркома печени.
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При воздействии винилхлорида на печень возникает парадоксальное сочетание нескольких факторов. Это нормальные показатели работы печени, наличие в печени жира и гибель клеток печени.
Согласно результатам недавних исследований, даже если винилхлорид будет оказывать незначительное влияние на здоровье (если уровни его воздействия будут ниже установленных), он всё равно может усилить болезнь печени, вызванную рационом, включающим много жиров и сахара.
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