Это химическое вещество может навредить печени. И его используют для создания пластика

В ходе научных исследований выяснилось, что винилхлорид может вызвать рак печени. Кроме того, из-за него возникает TASH, то есть связанный с токсикантами стеатогепатит. При TASH у человека могут развиться те же симптомы, что и у людей с циррозом печени из-за алкоголя или ожирения. То есть воспаление, рубцевание печени, накопление жира в ней. Но для этого нужен довольно высокий уровень воздействия.

Винилхлорид применяют для создания ПВХ - твёрдого пластика, который добавляют к трубам, некоторым упаковкам, покрытиям, проводам. Риск для здоровья этого вещества обнаружили в 1970-х годах, когда у нескольких рабочих завода BF Goodrich появился очень редкий вид опухоли - ангиосаркома печени.