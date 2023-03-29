Это количество шагов один-два раза в неделю снизит риск смерти

Особенно эффективной ходьба в 8 тысяч шагов один-два раза в неделю оказалась для участников в возрасте 65+.

Количество дней в неделю, когда человек проходит 8 тысяч шагов и более, связано с более низким риском смертности от всех причин, а также от болезней сердца.

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