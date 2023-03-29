Это количество шагов один-два раза в неделю снизит риск смерти

Это количество шагов один-два раза в неделю снизит риск смертиОб этом говорится в статье, опубликованной в JAMA Network Open
Более ранние исследования показали, что благодаря регулярным физическим упражнениям можно снизить риск смертности. В новом же исследовании специалисты сосредоточились на пользе ходьбы несколько раз в неделю.
Фото: Trainer Kristen
Для проведения исследования специалисты из Киотского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили данные 3100 взрослых жителей США. Учёные обнаружили, что люди, которые проходили минимум 8 тысяч шагов один-два дня в неделю, имели на 14,9% меньше вероятность умереть в течение 10 лет. У тех, кто проходил 8 тысяч шагов и больше три-семь раз в неделю, риск смертности снижался на 16,5%.
Особенно эффективной ходьба в 8 тысяч шагов один-два раза в неделю оказалась для участников в возрасте 65+.
Количество дней в неделю, когда человек проходит 8 тысяч шагов и более, связано с более низким риском смертности от всех причин, а также от болезней сердца.
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