Это лучший продукт для наращивания мышц

Лосось - это рыба, которая очень хорошо знакома жителям Японии. В нём по сравнению с мясом мало калорий. Также лосось содержит большое количество белка и совсем немного углеводов.

Эксперт по питанию Мари Кобаяси рассказала, в чём ещё заключается польза лосося и как его правильно употреблять.

Питательная ценность лососевых может быть разной в зависимости от того, до или после метания икры поймана рыба. Наибольшей питательной ценностью отличается рыба, находящаяся в океане до нереста. В японской нерке содержится много жиров, а вот кета - довольно постная.