Фитнес и здоровье
10:58, 06 февраля 2023
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Это лучший продукт для наращивания мышц

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Лосось оказался лучшим продуктом для наращивания мышц . В последнее время люди много говорят о лососе и его полезных для организма свойствах. Например, известно, что в этом продукте много астаксантина, который снимает усталость у спортсменов.

Это лучший продукт для наращивания мышц

Фото: Runtastic

Лосось - это рыба, которая очень хорошо знакома жителям Японии. В нём по сравнению с мясом мало калорий. Также лосось содержит большое количество белка и совсем немного углеводов.

Эксперт по питанию Мари Кобаяси рассказала, в чём ещё заключается польза лосося и как его правильно употреблять.

Питательная ценность лососевых может быть разной в зависимости от того, до или после метания икры поймана рыба. Наибольшей питательной ценностью отличается рыба, находящаяся в океане до нереста. В японской нерке содержится много жиров, а вот кета - довольно постная.

Это лучший продукт для наращивания мышц

Public Domain Larry White

Лосось считается белой рыбой, но его мясо - красного цвета. Такой цвет мясо приобретает за счёт пигмента астаксантина, который содержится в панцирях ракообразных, на которых лосось охотится. Пигмент этот оказывается растворён в жире. Кроме того, он обладает антиоксидантным эффектом и помогает нарастить мышечную массу.

При этом питательные вещества, входящие в состав лосося, помогают и нарастить мышцы, и сбросить вес.

В лососе содержатся омега-3 жирные кислоты. В частности, докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислота. Благодаря им повышается уровень липидов в крови, улучшается кровообращение, быстрее распределяются питательные вещества, выводятся отработанные продукты. В результате у человека улучшается состояние кожи, укрепляется иммунитет, снижается вес.

Поскольку ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав лосося и вообще любой рыбы, склонны к окислению, то есть рыбу нужно свежей. Также важно не пережаривать её, так как в этом случае полезные кислоты вымываются.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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