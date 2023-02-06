Это лучший продукт для наращивания мышц

Это лучший продукт для наращивания мышцДобавьте его в свой рацион
Лосось оказался лучшим продуктом для наращивания мышц . В последнее время люди много говорят о лососе и его полезных для организма свойствах. Например, известно, что в этом продукте много астаксантина, который снимает усталость у спортсменов.
Фото: Runtastic
Лосось - это рыба, которая очень хорошо знакома жителям Японии. В нём по сравнению с мясом мало калорий. Также лосось содержит большое количество белка и совсем немного углеводов.
Эксперт по питанию Мари Кобаяси рассказала, в чём ещё заключается польза лосося и как его правильно употреблять.
Питательная ценность лососевых может быть разной в зависимости от того, до или после метания икры поймана рыба. Наибольшей питательной ценностью отличается рыба, находящаяся в океане до нереста. В японской нерке содержится много жиров, а вот кета - довольно постная.
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Лосось считается белой рыбой, но его мясо - красного цвета. Такой цвет мясо приобретает за счёт пигмента астаксантина, который содержится в панцирях ракообразных, на которых лосось охотится. Пигмент этот оказывается растворён в жире. Кроме того, он обладает антиоксидантным эффектом и помогает нарастить мышечную массу.
При этом питательные вещества, входящие в состав лосося, помогают и нарастить мышцы, и сбросить вес.
В лососе содержатся омега-3 жирные кислоты. В частности, докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислота. Благодаря им повышается уровень липидов в крови, улучшается кровообращение, быстрее распределяются питательные вещества, выводятся отработанные продукты. В результате у человека улучшается состояние кожи, укрепляется иммунитет, снижается вес.
Поскольку ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав лосося и вообще любой рыбы, склонны к окислению, то есть рыбу нужно свежей. Также важно не пережаривать её, так как в этом случае полезные кислоты вымываются.
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