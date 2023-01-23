Это масло поможет снизить холестерин

По мнению клинического фармацевта Майка Уэйкмана, приём добавок, в состав которых входит чёрная смородина, даёт энергию, иммунитет и сжигает жир за неделю. Продлить жизнь подобные добавки могут тоже спустя неделю.

Чёрная смородина ценится за то, что благотворно влияет на кровообращение, улучшает здоровье, работу сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее если вы принимаете лекарства для снижения давления, то лучше откажитесь от чёрной смородины. Иначе кровяное давление у вас может стать слишком низким.

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