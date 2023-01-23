Это масло поможет снизить холестерин

Это масло поможет снизить холестеринА ещё оно продлевает жизнь
Масло из чёрной смородины поможет снизить холестерин. Когда холестерина накапливается слишком много, это может стать опасным. У человека в этом случае больше шансов столкнуться с инсультом или сердечным приступом. К счастью, некоторые продукты помогают снизить уровень холестерина.
Фото: Good Housekeeping
Согласно результатам исследования, опубликованного в 2021 году в издании Molecules, общий уровень холестерина в сыворотке крови у людей снижается после приёма экстракта чёрной смородины. Причём именно после 29 дней.
Кроме того, эксперты заметили, что снизился у участников также уровень липопротеинов очень низкой плотности и уровень «плохого» холестерина.
Daily Express
По мнению клинического фармацевта Майка Уэйкмана, приём добавок, в состав которых входит чёрная смородина, даёт энергию, иммунитет и сжигает жир за неделю. Продлить жизнь подобные добавки могут тоже спустя неделю.
Чёрная смородина ценится за то, что благотворно влияет на кровообращение, улучшает здоровье, работу сердечно-сосудистой системы.
Тем не менее если вы принимаете лекарства для снижения давления, то лучше откажитесь от чёрной смородины. Иначе кровяное давление у вас может стать слишком низким.
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