Это масло защитит вас от клещей

Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно согреть в руках немного кокосового масла и смазать им тело. Особое внимание необходимо уделить запястьям, лодыжкам, локтям, паху. Питомцу нужно для защиты от этих насекомых намазать область спины и вокруг ушей.

Также кокосовое масло можно сочетать с определённым эфирным. Клещи не любят запах масла эвкалипта, пачули, лаванды, лемонграсса, мяты, тимьяна, шалфея, чайного дерева, герани.

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