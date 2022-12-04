Это одеяло улучшит ваш сон

В ходе этого исследования специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 120 человек, страдающих бессонницей. При этом добровольцы не могли спать до этого более двух месяцев и имели психическое заболевание (биполярное расстройство, тяжёлая форма депрессии, СДВГ либо тревожное расстройство).

Спустя четыре недели после начала эксперимента выяснилось, что бессонница у людей, которые спали под тяжёлыми одеялами, снизилась на 59,4 %, индекс тяжести бессонницы уменьшился более чем на 50 %, показатель полной ремиссии равнялся 42,2 %.

Учёные считают, что тяжёлое одеяло оказывает на человека такое же влияние, как массаж. В результате в мозге человека производится мелатонин. Но важно, чтобы при этом одеяло было не слишком толстым, иначе оно уже принесёт не пользу, а вред.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.