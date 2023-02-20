Фитнес и здоровье
19:57, 20 февраля 2023
2 мин.

Это простое упражнение улучшит осанку

Делайте его каждый день

Известно, что хорошо укрепляют мышцы и улучшают осанку медленные приседания. Но делать их нужно правильно. Вот что вам нужно знать.

Это простое упражнение улучшит осанку

Фото: Huffpost

Одна из причин, почему у многих пожилых плохая осанка, - это то, что со временем группы мышц, которые поддерживают её, начинают работать хуже.

В равновесии тело поддерживают специальные мышцы - антигравитационные. Если вы будете много сутулиться, то организм посчитает, что эти мышцы не нужны, и станет их укорачивать. Из-за этого ваша осанка будет становиться всё хуже, вы также можете столкнуться с такими проблемами, как боли в спине, эффект застывшего плеча.

Это простое упражнение улучшит осанку

Pixabay

Для того чтобы избежать ухудшения осанки, нужно тренировать мышцы. Тем, кто не привык заниматься спортом, профессор Токийского университета Наоката Исии советует специальные медленные тренировки. И они эффективно воздействуют и на быстрые, и на медленные мышечные волокна.

Специалист рекомендует в качестве упражнения, которое поддержит мышцы, выполнять медленные приседания. Подойдёт это упражнение для людей, у которых таз наклонён вперёд.

Нужно поставить ноги на ширину плеч, развернуть стопы немного наружу, затем положить руки в область паха ладонями вверх и слегка присесть. Медленно и в течение четырёх секунд далее нужно опускаться и удерживать при этом ладони в исходном положении (вдох). В идеале бёдра у вас должны находиться параллельно полу. И если вы пока не можете этого сделать, просто опустите бёдра настолько, насколько вы сможете. После это в течение четырёх секунд медленно поднимайтесь (выдох). Вам нужно делать всё это по три подхода в день два-три раза в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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