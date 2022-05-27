Это вещество поможет легко снизить давление

Существуют два способа, при помощи которых калий борется с повышенным кровяным давлением. Прежде всего, он помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Дело в том, что, по словам организации Blood Pressure UK, для этого нужен правильный баланс натрия (в основном его мы получаем с солью) и калия. Если употреблять много продуктов с высоким содержанием калия, то этот баланс будет восстанавливаться. В результате почки начнут функционировать как надо, а давление будет снижаться.

Второй механизм влияния калия на организм состоит в расслаблении стенок кровеносных сосудов. Это помогает снизить показатели давления.