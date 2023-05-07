Это занятие во время майских праздников оздоровит ваш организм

Для того чтобы действительно быть здоровым, нужно помнить о трёх важных вещах. Это сон, питание, упражнения. Все они должны составлять часть вашего образа жизни.

И вот какие полезные для здоровья преимущества даст бег во время майских праздников.

Увеличение общей выносливости, укрепление сердца. И это работает даже при медленном беге. А в немного более быстром темпе бег повысит максимальное потребление кислорода и снизит утомляемость вашего организма.

Защита от метаболического синдрома и снижение веса. Если в течение длительного времени бегать медленно, то можно сжечь жир и ускорить обмен веществ.

Укрепление ног. Благодаря бегу вы укрепите мышцы ног и избавитесь от отёков. Вам станет проще подниматься по лестнице.