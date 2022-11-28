Этот алкогольный напиток поможет вам прожить дольше

Этот алкогольный напиток поможет вам прожить дольшеИ это доказывают научные исследования
Ключ к долголетию - в том, чтобы предотвратить развитие болезней сердца, которые считаются хроническими. Определённую роль в этом играет употребление разноцветных фруктов и овощей. Однако, по словам женщины, которая смогла дожить до 122 лет, есть алкогольный напиток, который тоже способствует увеличению продолжительности жизни.
Фото: Research Dive
Когда Жанну Луизу Кальман, которой удалось прожить до 122 лет, спросили, в чём секрет её долгой жизни, она перечислила несколько факторов. Среди них - оливковое масло, шоколад, отказ от курения и портвейн.
Вместе с тем специалист по здоровому образу жизни Тайлер Вудард из Eden's Gate отметил, что вино действительно может помочь прожить долго. По словам эксперта, портвейн, как предполагается, предотвращает развитие аутоиммунных и сердечных заболеваний, снижает уровень холестерина, так как содержит мало кальция и железа.
Кроме того, портвейн отличается противовоспалительным действием. Это тоже способствует увеличению продолжительности жизни.
Причина, по которой портвейн позволяет жить дольше, заключается в ингредиенте, входящем в состав вина. Это виноград. Виноград содержит ресвератрол, действующий в качестве антитоксина. То есть он борется с вредными веществами в организме и укрепляет иммунитет. Ещё ресвератрол обладает противовоспалительными свойствами.
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