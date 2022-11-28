Этот алкогольный напиток поможет вам прожить дольше

Когда Жанну Луизу Кальман, которой удалось прожить до 122 лет, спросили, в чём секрет её долгой жизни, она перечислила несколько факторов. Среди них - оливковое масло, шоколад, отказ от курения и портвейн.

Вместе с тем специалист по здоровому образу жизни Тайлер Вудард из Eden's Gate отметил, что вино действительно может помочь прожить долго. По словам эксперта, портвейн, как предполагается, предотвращает развитие аутоиммунных и сердечных заболеваний, снижает уровень холестерина, так как содержит мало кальция и железа.