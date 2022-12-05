Этот чай поможет избавиться от жира на животе

Если в организме накапливается слишком много висцерального жира, то это может привести к опасным для здоровья последствиям. Например, к раку, сахарному диабету второго типа, заболеваниям сердца.

Также известно, что диета - это один из факторов, оказывающих влияние на количество висцерального жира. Согласно результатам одного научного исследования, употребление зелёного чая, обогащённого катехином, может помочь избавиться от висцерального жира. Выводы, сделанные в ходе этого исследования, были опубликованы в Journal of Functional Foods.