Этот чай странного цвета снизит риск рака

Научные исследования также показали, что антоцианы способны бороться с последствиями старения и окислительного стресса. Ещё эти антиоксиданты обладают антиангиогенными свойствами.

Хотя всё ещё нужны дополнительные исследования, связанные с антоцианами, есть вероятность, что они и правда играют роль при повреждении клеток свободными радикалами.

Учёные утверждают, что употребление цветков Clitoria ternatea может снизить и вероятность развития сахарного диабета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.