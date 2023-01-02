Этот чай странного цвета снизит риск рака

Этот чай странного цвета снизит риск ракаЭто подтвердил врач
По словам доктора Уильяма Ли, чай сине-фиолетового цвета способен уничтожать раковые клетки. Всё дело в том, что в этом чае - много одного антиоксиданта.
Фото: Bon Tea
Цветок клитории тройчатой (Clitoria ternatea), говорит доктор Уильям Ли, автор книги «Ешь, чтобы победить болезнь» (Eat To Beat Disease), содержит много антиоксиданта антоцианина. Из этих цветов люди веками делали чай.
Подобный напиток, уточнил врач, отличается наличием антиоксидантов, которые борются с раком. Эти антиоксиданты уничтожают стволовые клетки рака и убивают заражённые клетки при помощи голода.
Научные исследования также показали, что антоцианы способны бороться с последствиями старения и окислительного стресса. Ещё эти антиоксиданты обладают антиангиогенными свойствами.
Хотя всё ещё нужны дополнительные исследования, связанные с антоцианами, есть вероятность, что они и правда играют роль при повреждении клеток свободными радикалами.
Учёные утверждают, что употребление цветков Clitoria ternatea может снизить и вероятность развития сахарного диабета.
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