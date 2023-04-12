Этот гормон сможет предсказать, сохраните ли вы вес после похудения

Этот гормон сможет предсказать, сохраните ли вы вес после похуденияВедь поддерживать потерю веса сложнее всего
Жители многих стран на сегодняшний день имеют лишний вес. Но также большинство из них успешно сбрасывает лишние килограммы. Остаётся после этого самое сложное: поддерживать новый вес.
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Новое исследование, проведённое Копенгагенским университетом, показало, что благодаря гормону нейротензину можно понять, способен ли человек поддерживать потерю веса после похудения. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Metabolism.
Сначала специалисты изучили эффект потери веса у мышей с ожирением. Оказалось, что потеря веса приводит к снижению количества гормона нейротензина. Затем в ходе клинического исследования эксперты обнаружили, что то же самое наблюдается и у людей при снижении веса. Это может объяснить, почему одни люди более успешны в похудении по сравнению с остальными.
Нейротензин, как и другие гормоны аппетита, высвобождается кишечником, когда мы едим. Вся эта информация затем собирается в мозгу, а мозг определяет уже, нужно продолжать есть или мы уже наелись.
Участники проведённого исследования смогли сбросить вес благодаря соблюдению низкокалорийной диеты в течение восьми недель. Далее учёные пришли к выводу, что у тех, кто потерял ещё больше веса в течение года после этой диеты, вырабатывалось нейротензина больше, чем у людей, которые потом набрали вес.
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