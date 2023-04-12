Этот гормон сможет предсказать, сохраните ли вы вес после похудения

Новое исследование, проведённое Копенгагенским университетом, показало, что благодаря гормону нейротензину можно понять, способен ли человек поддерживать потерю веса после похудения. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Metabolism.

Сначала специалисты изучили эффект потери веса у мышей с ожирением. Оказалось, что потеря веса приводит к снижению количества гормона нейротензина. Затем в ходе клинического исследования эксперты обнаружили, что то же самое наблюдается и у людей при снижении веса. Это может объяснить, почему одни люди более успешны в похудении по сравнению с остальными.