Этот ингредиент, который содержится в супе и хлебе, тушёном мясе, снижает холестерин

Ячмень входит в состав таких продуктов, как хлеб, тушёное мясо, суп. Подумайте о том, чтобы есть их чаще.

Кроме того, обзор 14 исследований продемонстрировал, что благодаря употреблению ячменя можно снизить показатели не одного, а сразу двух типов «плохого» холестерина. Это ЛПНП и не-ЛПВП. Их значения снижаются на 7% после добавления в рацион ячменя.

В ходе другого исследования, опубликованного в Американском журнале клинического питания, тоже выяснилось, что употребление ячменя даёт преимущества для здоровья. У участников исследования общий уровень холестерина был гораздо ниже, когда в их диету входило 3 или 6 г бета-глюкана в день. Это вещество получали люди из ячменя.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.