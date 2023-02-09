Этот ингредиент, который содержится в супе и хлебе, тушёном мясе, снижает холестерин

Этот ингредиент, который содержится в супе и хлебе, тушёном мясе, снижает холестеринДобавьте продукты с ним в рацион
В ходе одного научного исследования выяснилось, что ячмень и продукты, содержащие его, снижают уровень «плохого» холестерина на 7%. Если у вас повышен холестерин, подумайте об изменении своего питания.
Фото: Eatright.org
Из-за повышенного уровня холестерина со временем могут закупориваться артерии, а это повышает риск сердечного приступа и инсульта. Поэтому жизненно важно поддерживать низкие показатели холестерина в крови.
Сделать это можно при помощи корректировки диеты. Исследования показывают, что ячмень может снизить уровень холестерина.
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Ячмень входит в состав таких продуктов, как хлеб, тушёное мясо, суп. Подумайте о том, чтобы есть их чаще.
Кроме того, обзор 14 исследований продемонстрировал, что благодаря употреблению ячменя можно снизить показатели не одного, а сразу двух типов «плохого» холестерина. Это ЛПНП и не-ЛПВП. Их значения снижаются на 7% после добавления в рацион ячменя.
В ходе другого исследования, опубликованного в Американском журнале клинического питания, тоже выяснилось, что употребление ячменя даёт преимущества для здоровья. У участников исследования общий уровень холестерина был гораздо ниже, когда в их диету входило 3 или 6 г бета-глюкана в день. Это вещество получали люди из ячменя.
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