Этот йогурт поможет при высокой температуре

Наверняка вы знаете, насколько полезны для организма чеснок и йогурт. А их сочетание поможет защититься от болезней и избавиться хотя бы на время от высокой температуры.

Для того чтобы сбить температуру, нужно нанести чесночный йогурт на тело больного. После того как йогурт высохнет, протрите тело чистой тёплой салфеткой из ткани.