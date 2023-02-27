Этот йогурт снизит холестерин

Высокий уровень холестерина в крови может повредить артерии и повысить вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Но эксперт отмечает, что соевый йогурт в этом случае может помочь.

По словам благотворительной организации Heart UK, продукты из сои снижают уровень холестерина. Одна из причин этого в том, что данные продукты содержат мало насыщенных жиров. А известно, что насыщенные жиры приводят к высокому уровню холестерина в организме.