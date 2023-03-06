Этот корейский чай снизит холестерин и защитит от болезней сердца

По словам Келли Чой, основательницы интернет-магазина продуктов питания Kelly Loves, при высоком холестерине и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно пить корейский чай с красным женьшенем. Из-за специфичного вкуса в этот чай обычно добавляют мёд, лимон или сахар.

Многие любители чая с красным женьшенем выпивают одну чашку по утрам. И этот напиток действует на организм лучше, чем энергетик с большим количеством сахара. А ещё он станет хорошей альтернативой кофе, если из-за него вы становитесь нервозным.