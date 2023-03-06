Этот корейский чай снизит холестерин и защитит от болезней сердца

Этот корейский чай снизит холестерин и защитит от болезней сердцаИ это подтвердил эксперт
Повышенный уровень холестерина в крови может быть опасным для здоровья. Если это состояние не лечить, то оно может привести к болезням сердца, сердечным приступам инсультам. Вот какой чай от всего этого поможет.
Фото: Chilli #5
По словам Келли Чой, основательницы интернет-магазина продуктов питания Kelly Loves, при высоком холестерине и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно пить корейский чай с красным женьшенем. Из-за специфичного вкуса в этот чай обычно добавляют мёд, лимон или сахар.
Многие любители чая с красным женьшенем выпивают одну чашку по утрам. И этот напиток действует на организм лучше, чем энергетик с большим количеством сахара. А ещё он станет хорошей альтернативой кофе, если из-за него вы становитесь нервозным.
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Кроме того, всего одна чашка корейского чая из красного женьшеня отличается сильными антиоксидантными свойствами. Как отметила Чой, в этом чае много витамина С, флавоноидов, гинсенозидов и других фенольных кислот.
Многие научные исследования показали, что корейский чай с красным женьшенем регулирует кровяное давление, уровень холестерина, сахар в крови. Так, в научной статье, опубликованной в 2020 году в Nutrients, отмечается, что такой чай снижает холестерин и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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