Этот орех считается самым полезным для мозга

Так почему же учёные считают грецкий орех лучшей пищей для мозга? Согласно исследованиям, эти орехи помогают улучшить когнитивные функции и память (у тех, кто склонен к развитию возрастных нарушений), снижают вероятность развития болезней сердца или диабета второго типа, позволяют предотвратить болезнь Альцгеймера и/или замедлить её прогрессирование.

В научных работах говорится, что если употреблять примерно по горсти грецких орехов в день, то это наилучшим образом скажется на состоянии мозга.

Эксперты также обнаружили, что масло грецкого ореха, которое входит в состав этих орехов, может быть полезно для мозга. К примеру, оно защищает клетки мозга на ранних стадиях развития болезни Альцгеймера. Также такие орехи содержат растительные питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3 АЛК растительного происхождения. Благодаря этому мозг естественным образом поддерживается в отличном состоянии.

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