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Этот орех считается самым полезным для мозга

Об этом рассказала диетолог
По словам специалиста в области питания Лорен Манакер, есть один вид орехов, который лучше остальных влияет на ваш мозг. Это грецкие орехи.
Этот орех считается самым полезным для мозга

Вообще все разновидности орехов считаются полезными для работы мозга. Однако грецкие орехи оказывают на мозг особое влияние, причём это доказывают и научные исследования.

Существует диета под названием MIND, которая сочетает в себе средиземноморскую диету и диету DASH. Главными продуктами в ней считаются орехи.

Этот орех считается самым полезным для мозга

Так почему же учёные считают грецкий орех лучшей пищей для мозга? Согласно исследованиям, эти орехи помогают улучшить когнитивные функции и память (у тех, кто склонен к развитию возрастных нарушений), снижают вероятность развития болезней сердца или диабета второго типа, позволяют предотвратить болезнь Альцгеймера и/или замедлить её прогрессирование.

В научных работах говорится, что если употреблять примерно по горсти грецких орехов в день, то это наилучшим образом скажется на состоянии мозга.

Эксперты также обнаружили, что масло грецкого ореха, которое входит в состав этих орехов, может быть полезно для мозга. К примеру, оно защищает клетки мозга на ранних стадиях развития болезни Альцгеймера. Также такие орехи содержат растительные питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3 АЛК растительного происхождения. Благодаря этому мозг естественным образом поддерживается в отличном состоянии.

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