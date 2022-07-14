Этот перекус кажется здоровым, но на самом деле может привести к гипертонии

Также диетолог из The1:1 Diet by Cambridge Weight Plan Марк Гилберт отмечает, что большая часть таких злаковых батончиков состоит из рафинированных углеводов. Кроме того, исследование, проведённое Diabetes UK, показало, что эти продукты могут содержать до 70 процентов углеводов и до 40 процентов сахара, а ещё в них очень мало белка.

Получается, что батончики из злаков могут вызывать резкие скачки сахара в крови, а это уже может быть связано с повышенным давлением. Согласно обзору исследований, опубликованному в «Американском журнале клинического питания», рацион, в который входят продукты с высоким гликемическим индексом (в том числе злаковые батончики), связан с более высоким давлением.

Помимо этого, из-за того, что в таких батончиках мало белка, вы будете чувствовать сытость не очень долго и можете съесть больше пищи в течение дня. Также белок в отличие от жиров и углеводов ускоряет обмен веществ, поэтому жира в итоге накапливается в организме меньше.

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