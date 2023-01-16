Этот популярный алкогольный напиток вызывает псориаз

В 80 % случаев встречается такая форма псориаза, как вульгарный псориаз. Отличается он тем, что при таком заболевании образуются симметрично расположенные, толстые, красноватые кожные бляшки и серебристые «чешуйки».

Лечение псориаза может не иметь никакого эффекта, если человек будет употреблять спиртное.

Кроме того, зачастую псориаз связан с диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, болезнями сердца.

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