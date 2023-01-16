Фитнес и здоровье
10:20, 16 января 2023
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Этот популярный алкогольный напиток вызывает псориаз

Причём касается это именно женщин

Пиво вызывает псориаз . Доктор Ширин Кассам сказала, что один спиртной напиток может плохо сказаться на состоянии кожи женщин. И это пиво.

Этот популярный алкогольный напиток вызывает псориаз

Фото: Forbes

Всего две порции алкоголя в неделю значительно повышают вероятность развития псориаза. Как отметила доктор Ширин Кассам, у тех женщин, которые в неделю выпивали более двух-трёх алкогольных напитков, был гораздо выше риск возникновения псориаза. И касалось это в основном пива.

Псориаз представляет собой заболевание, при котором происходит воспаление эпидермиса. Обычно жизненных цикл клеток кожи длится 27 дней, а при псориазе - всего четыре дня.

Этот популярный алкогольный напиток вызывает псориаз

В 80 % случаев встречается такая форма псориаза, как вульгарный псориаз. Отличается он тем, что при таком заболевании образуются симметрично расположенные, толстые, красноватые кожные бляшки и серебристые «чешуйки».

Лечение псориаза может не иметь никакого эффекта, если человек будет употреблять спиртное.

Кроме того, зачастую псориаз связан с диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, болезнями сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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