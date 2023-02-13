Фитнес и здоровье
23:03, 13 февраля 2023
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Этот признак встречается у 75% людей с раком поджелудочной железы

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Рак поджелудочной железы имеет самые низкие показатели выживаемости. К тому же на ранних стадиях его обнаружить довольно сложно. Но есть один распространённый признак этой болезни.

Этот признак встречается у 75% людей с раком поджелудочной железы

Фото: NIH

Рак поджелудочной железы зачастую никак особо себя не проявляет до тех пор, пока опухоль не станет слишком большой. Однако доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox рассказала об одном предупреждающем признаке этой болезни.

Одним из самых ранних тревожных сигналов рака может быть зуд. Всё зависит от того, где именно развивается опухоль.

Этот признак встречается у 75% людей с раком поджелудочной железы

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В 65% случаев рака поджелудочной его развитие начинается в головке поджелудочной железы. Поэтому и зуд может появиться на относительно раннем этапе. Однако этот зуд должен охватывать всю кожу и ощущаться постоянно.

Зуд встречается также у 80-100% пациентов с раком поджелудочной и желтухой. Также исследование, опубликованное в Официальном журнале Международной ассоциации гепатопанкреатобилиарной системы, показало, что желтуха вместе с зудом возникает у 75% пациентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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