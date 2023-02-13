Этот признак встречается у 75% людей с раком поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы зачастую никак особо себя не проявляет до тех пор, пока опухоль не станет слишком большой. Однако доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox рассказала об одном предупреждающем признаке этой болезни.

Одним из самых ранних тревожных сигналов рака может быть зуд. Всё зависит от того, где именно развивается опухоль.