Этот признак встречается у 75% людей с раком поджелудочной железы

Этот признак встречается у 75% людей с раком поджелудочной железыПроверьте, нет ли его у вас
Рак поджелудочной железы имеет самые низкие показатели выживаемости. К тому же на ранних стадиях его обнаружить довольно сложно. Но есть один распространённый признак этой болезни.
Фото: NIH
Рак поджелудочной железы зачастую никак особо себя не проявляет до тех пор, пока опухоль не станет слишком большой. Однако доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox рассказала об одном предупреждающем признаке этой болезни.
Одним из самых ранних тревожных сигналов рака может быть зуд. Всё зависит от того, где именно развивается опухоль.
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В 65% случаев рака поджелудочной его развитие начинается в головке поджелудочной железы. Поэтому и зуд может появиться на относительно раннем этапе. Однако этот зуд должен охватывать всю кожу и ощущаться постоянно.
Зуд встречается также у 80-100% пациентов с раком поджелудочной и желтухой. Также исследование, опубликованное в Официальном журнале Международной ассоциации гепатопанкреатобилиарной системы, показало, что желтуха вместе с зудом возникает у 75% пациентов.
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