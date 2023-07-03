Этот продукт особенно важно есть женщинам

В 100 г куриной печени содержится 111 ккал, и это меньше, чем в свиной или говяжьей печени. Кроме того, куриная печень богата белком: его в 100 г - 18,9 г.

Помимо этого, в состав куриной печени входит железо, цинк, холестерин, витамин А и витамины группы B.