Этот продукт особенно важно есть женщинам

Этот продукт особенно важно есть женщинамИ это куриная печень
Многие уверены, что куриную печень есть легче, чем свиную или говяжью. И связано это с тем, что она мягче и имеет менее специфичный вкус. Вот чем она полезна для женщин.
В 100 г куриной печени содержится 111 ккал, и это меньше, чем в свиной или говяжьей печени. Кроме того, куриная печень богата белком: его в 100 г - 18,9 г.
Помимо этого, в состав куриной печени входит железо, цинк, холестерин, витамин А и витамины группы B.
Печень принесёт пользу организму при анемии. И особенно высока потребность в печени у организма во время менструации. Поэтому важно куриную печень есть женщинам.
Среди витаминов группы В особенно много в куриной печени В1, В2, В6, В12.
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