Этот продукт способен сжигать жир и ускорять метаболизм

Клиническое исследование, проведённое в Индии, также показало, что корица может улучшить уровень глюкозы в крови, уменьшить объём талии, обратить вспять метаболический синдром. В ходе этого исследования, опубликованного в 2017 году в журнале Lipids in Health and Disease, сравнивались эффекты от ежедневного употребления 3 г добавки корицы в течение 16 недель и от приёма плацебо в течение этого же времени. Оказалось, что те, кто получал корицу, к концу эксперимента потеряли вес и имели более низкое кровяное давление, уровень сахара в крови и холестерин.

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