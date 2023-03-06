Этот простой перекус снизит сахар в крови в течение двух часов

Если у вас диабет 2 типа, то вам особенно важно следить за уровнем сахара в крови. Научные исследования показывают, что в этом отлично помогает изюм.

Изюм отличается большим количеством полифенолов, клетчатки, железа и других полезных веществ. Поэтому он считается закуской с хорошим питательным профилем.

Кроме того, в исследовании, опубликованном в Journal of Nutritional Science, отмечается, что изюм способен снизить уровень сахара в крови в течение двух часов. В более ранних научных работах говорится, что умеренное потребление фруктозы, полученной из фруктов, положительно влияет на уровень сахара в крови.