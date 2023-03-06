Этот простой перекус снизит сахар в крови в течение двух часов

Этот простой перекус снизит сахар в крови в течение двух часовКак ни странно, этот продукт - сладкий
Лучший способ контролировать скачки сахара в крови при диабете - это есть определённые продукты. Например, изюм.
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Если у вас диабет 2 типа, то вам особенно важно следить за уровнем сахара в крови. Научные исследования показывают, что в этом отлично помогает изюм.
Изюм отличается большим количеством полифенолов, клетчатки, железа и других полезных веществ. Поэтому он считается закуской с хорошим питательным профилем.
Кроме того, в исследовании, опубликованном в Journal of Nutritional Science, отмечается, что изюм способен снизить уровень сахара в крови в течение двух часов. В более ранних научных работах говорится, что умеренное потребление фруктозы, полученной из фруктов, положительно влияет на уровень сахара в крови.
Healthline
Участникам нового исследования давали несколько вариантов пищи в течение двух-восьми недель. Первый вариант включал в себя белый хлеб, второй - 69 г изюма и 50 г доступных углеводов, третий - 28 г изюма и 20 г доступных углеводов. Оказалось, что оба блюда с изюмом привели к тому, что у людей значительно снизился уровень сахара в крови и реакция инсулина по сравнению с употреблением белого хлеба.
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