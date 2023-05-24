Этот симптом рака кишечника вы можете даже не заметить

Этот симптом рака кишечника вы можете даже не заметитьНо он опасен
На самых ранних стадиях развития рака кишечника симптомов у человека может вообще не быть. Но по мере роста опухоли у него начинают появляться тревожные признаки.
Один из предупредительных признаков прогрессирования рака кишечника - это снижение веса. Причём это необъяснимая потеря веса, даже если количество пищи, которую вы потребляете, не изменилось.
Некоторые люди, помимо этого, могут сталкиваться с болью в теле без причины.
Также при раке кишечника возникают два нарушения работы кишечника. Это диарея и запор.
Рак кишечника может привести к анемии, поэтому вы можете себя чувствовать более усталым, чем обычно. Кожа у вас может стать бледной. Ещё вы можете начать страдать одышкой.
Последний признак прогрессирующего рака кишечника - это кровь в стуле.
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