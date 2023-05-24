Этот симптом рака кишечника вы можете даже не заметить

Один из предупредительных признаков прогрессирования рака кишечника - это снижение веса. Причём это необъяснимая потеря веса, даже если количество пищи, которую вы потребляете, не изменилось.

Некоторые люди, помимо этого, могут сталкиваться с болью в теле без причины.