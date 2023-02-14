Этот социальный фактор так же вредит человеку, как и выкуривание полпачки сигарет в день

Этот социальный фактор так же вредит человеку, как и выкуривание полпачки сигарет в деньВозможно, и вы находитесь в группе риска
Одиночество так же вредит человеку, как и выкуривание полпачки сигарет в день. В ходе 85-летнего исследования учёным удалось выяснить, какие социальные факторы важны для долгой и здоровой жизни.
Фото: Marriage.com
Среди факторов, связанных со старением, лучше остальных изучены генетика и образ жизни. Но есть и множество других аспектов, которые влияют на долголетие. Учёные обнаружили, что межличностные взаимодействия человека с другими могут компенсировать последствия тревоги.
В ходе исследовательского проекта, который длился несколько десятилетий, специалисты узнали, какие социальные факторы связаны с долгой и счастливой жизнью.
Insider
Неожиданно, но среди таких факторов оказались хорошие отношения человека с окружающими. Лучшим предвестником счастливой и долгой жизни было удовлетворение в отношениях, особенно в браке.
Учёные предполагают, что одиночество активизирует механизм хронического стресса. Это значит, что организм часто находится в режиме «бей или беги». Из-за более высоких уровней гормона стресса повышается уровень воспаления и могут развиться хронические болезни.
Полученные результаты согласуются и с другими данными, свидетельствующими о том, что из-за социальной изоляции у человека может повыситься риск деменции на 50%. Важно при этом, чтобы человек одновременно ощущал стресс и одиночество, так как эта комбинация разрушает здоровье. Поэтому и считается, что одиночество опасно для здоровья так же, как выкуривание пачки сигарет в день или как ожирение.
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