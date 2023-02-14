Этот социальный фактор так же вредит человеку, как и выкуривание полпачки сигарет в день

Неожиданно, но среди таких факторов оказались хорошие отношения человека с окружающими. Лучшим предвестником счастливой и долгой жизни было удовлетворение в отношениях, особенно в браке.

Учёные предполагают, что одиночество активизирует механизм хронического стресса. Это значит, что организм часто находится в режиме «бей или беги». Из-за более высоких уровней гормона стресса повышается уровень воспаления и могут развиться хронические болезни.

Полученные результаты согласуются и с другими данными, свидетельствующими о том, что из-за социальной изоляции у человека может повыситься риск деменции на 50%. Важно при этом, чтобы человек одновременно ощущал стресс и одиночество, так как эта комбинация разрушает здоровье. Поэтому и считается, что одиночество опасно для здоровья так же, как выкуривание пачки сигарет в день или как ожирение.

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